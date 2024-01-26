***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.01.2024 10:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSP fon izahname tadil metnine istinaden güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242923
BIST
'
12:198.236
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 66,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:1930,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:1932,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:191.967,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.967,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:17
|TARKM
|742,50
|490.172.113
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.349.498
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|3.962.368
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,07
|1.119.292.150
|% -5,57
|
|GLBMD
|39,74
|21.791.451
|% -4,61
|
|VKFYO
|28,64
|36.460.101
|% -4,53
|
|THYAO
|254,75
|3.465.323.781
|% 0,99
|
|BINHO
|498,50
|2.364.840.804
|% 6,01
|
|EREGL
|43,14
|1.970.019.320
|% 0,75
|
|TCELL
|69,15
|1.520.500.251
|% 3,29
|
|ISCTR
|25,06
|1.371.150.707
|% 1,13
|
|QUAGR
|4,07
|1.119.292.150
|% -5,57
|
|EKGYO
|9,64
|1.005.053.451
|% 0,31
|
|ZOREN
|4,53
|468.270.311
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,06
|1.371.150.707
|% 1,13
|
|AKFGY
|2,06
|107.914.279
|% 0,98
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3087
|30,3155
|% 0,24
|
|Euro
|32,8932
|32,9067
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,3960
|38,5886
|% 0,18
|
|Frank
|34,8497
|35,0596
|% 0,30
|
|Riyal
|8,0590
|8,0994
|% 0,19
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|896,87
|898,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,54
|939,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,22
|2.019,40
|% 0,66
|