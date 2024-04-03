***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHNS Fon Yeni yatırım dönemi ve unvan değişikliği sonrası izahname.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266186BIST