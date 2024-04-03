***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.04.2024 11:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HNS Fon Yeni yatırım dönemi ve unvan değişikliği sonrası izahname.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266186
BIST
'
15:418.959
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -81,80
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4131,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1074
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4134,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0935
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:412.332,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,09
|Açılış
|: 2.332,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PATEK
|117,70
|653.030.508
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.472.812.786
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|BIGCH
|30,30
|90.262.668
|% 9,94
|
|PEKGY
|10,09
|963.592.287
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|160.114.905
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|EKIZ
|60,25
|1.332.311
|% -9,94
|
|POLHO
|13,55
|301.314.920
|% -9,85
|
|AGROT
|38,76
|1.537.962.955
|% -5,32
|
|ODINE
|77,65
|1.472.812.786
|% 9,99
|
|KOZAL
|21,42
|1.288.871.123
|% 0,19
|
|PGSUS
|806,00
|1.025.897.190
|% 0,25
|
|BIMAS
|368,25
|1.007.838.790
|% 0,96
|
|PEKGY
|10,09
|963.592.287
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|773.590.268
|% 1,01
|
|KOZAL
|21,42
|1.288.871.123
|% 0,19
|
|ODAS
|8,39
|363.587.551
|% -2,67
|
|AGROT
|38,76
|1.537.962.955
|% -5,32
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9390
|31,9410
|% -0,33
|
|Euro
|34,4494
|34,4558
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9874
|40,1878
|% -1,40
|
|Frank
|34,9899
|35,1653
|% -1,47
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,36
|26,39
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,91
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,38
|2.272,73
|% 0,66
|