***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.04.2024 14:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadili sonrası güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271849
BIST
'
16:229.732
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -82,11
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2232,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0502
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2234,5261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0969
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:222.452,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.452,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:22
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|988.014.235
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.478.746
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.183.452
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,90
|34.073.951
|% -6,99
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,00
|9.213.815.436
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,82
|4.405.582.325
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,80
|4.381.807.747
|% 0,76
|
|TUPRS
|186,10
|4.169.276.505
|% -1,22
|
|AKBNK
|57,90
|3.360.807.623
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,89
|2.130.538.815
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,82
|4.405.582.325
|% -0,16
|
|ODAS
|9,63
|1.664.504.776
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,89
|1.627.901.268
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,80
|4.381.807.747
|% 0,76
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4050
|32,4067
|% 0,16
|
|Euro
|34,5182
|34,5261
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,4028
|40,6054
|% 0,12
|
|Frank
|35,4262
|35,6037
|% -0,08
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,58
|28,61
|% 0,66
|
|Platin
|966,92
|968,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,36
|1.031,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,77
|89,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.352,01
|2.352,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:38SEKUR
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 169 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 9, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 89, 577.00 milyon TL de
-
16:34DOBUR
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 155.80 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 453 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BRSAN, HEKTS
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 06 kaybederek (% -0.77 ) 8, 613