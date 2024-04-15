***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.04.2024 14:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadili sonrası güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271850
BIST
'
16:229.732
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -82,11
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2232,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0502
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2234,5261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0969
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:222.452,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.452,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:22
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|987.572.083
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.478.746
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.157.729
|% -9,98
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|34.047.913
|% -6,95
|
|DOBUR
|160,00
|52.452.536
|% -6,76
|
|EUKYO
|27,10
|10.154.782
|% -6,55
|
|THYAO
|301,25
|9.187.513.692
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,82
|4.399.368.228
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,82
|4.378.313.762
|% 0,82
|
|TUPRS
|186,70
|4.150.927.585
|% -0,90
|
|AKBNK
|57,90
|3.350.631.360
|% 2,12
|
|ZOREN
|5,88
|2.125.600.215
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,82
|4.399.368.228
|% -0,16
|
|ODAS
|9,64
|1.653.326.742
|% 4,22
|
|EKGYO
|10,90
|1.619.673.954
|% 1,40
|
|YKBNK
|31,82
|4.378.313.762
|% 0,82
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4050
|32,4067
|% 0,16
|
|Euro
|34,5182
|34,5261
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,4093
|40,6119
|% 0,14
|
|Frank
|35,4320
|35,6096
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6293
|8,6725
|% -0,13
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,60
|28,63
|% 0,66
|
|Platin
|967,16
|969,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,89
|1.028,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,82
|89,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,66
|2.354,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:36XU100
Endeks 9, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 89, 577.00 milyon TL de
-
16:34DOBUR
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 155.80 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 453 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BRSAN, HEKTS
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 06 kaybederek (% -0.77 ) 8, 613
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ENTRA, ETILR, PKART, KCAER, FLAP, GOLTS, SEYKM, RYSAS, CANTE