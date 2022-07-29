***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 13:30
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049176
BIST
15:232.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 35,31
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:2317,9051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0172
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:2318,2437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:231.012,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.012,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:21
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.121.872
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.847.210
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.830.716
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.507.967
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|60,85
|10.634.651
|% -6,24
|
|LIDFA
|9,35
|41.026.718
|% -4,88
|
|THYAO
|50,15
|2.003.751.179
|% 0,91
|
|FROTO
|303,80
|1.132.101.990
|% 6,60
|
|SISE
|21,48
|849.660.890
|% 1,13
|
|TUPRS
|264,60
|815.499.778
|% 2,84
|
|AKBNK
|8,61
|806.174.673
|% 1,18
|
|EKGYO
|3,10
|618.556.591
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,69
|243.235.858
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,73
|615.783.172
|% 1,94
|
|KRPLS
|5,65
|550.121.872
|% 9,92
|
|AKBNK
|8,61
|806.174.673
|% 1,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8894
|17,8979
|% -0,14
|
|Euro
|18,2299
|18,2493
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,6590
|21,7676
|% -0,52
|
|Frank
|18,6496
|18,7620
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7501
|4,7740
|% -0,21
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.808
|-2,00
|
|Tam
|6.740
|6.804
|-30,00
|
|Yarım
|3.284
|3.326
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,17
|
Seans Raporu
15:21
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15:35KERVT
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15:32KERVT
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 870, 317 adet işlem
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15:31IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 252, 910 adet işlem