***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817572
BIST
14:43121.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -290,08
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:435,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:436,5617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0169
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:43301,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 301,91
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARENA
|12,94
|33.987.339
|% 17,53
|
|BUCIM
|7,84
|30.570.603
|% 16,49
|
|AYCES
|11,59
|5.932.850
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,70
|26.845.452
|% 14,16
|
|BURVA
|15,10
|122.036
|% -8,48
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|ROYAL
|2,10
|333.664
|% -4,55
|
|RAYSG
|4,71
|1.774.584
|% -3,68
|
|BEYAZ
|4,05
|464.338
|% -3,57
|
|THYAO
|14,64
|582.675.011
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,94
|318.742.468
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|232.092.353
|% 0,00
|
|SODA
|6,51
|229.743.433
|% 2,04
|
|VESTL
|16,43
|228.436.510
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,25
|188.799.845
|% 5,93
|
|KRDMD
|2,94
|318.742.468
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|197.072.000
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,15
|232.092.353
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|123.725.250
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7244
|7,7631
|% 0,10
|
|Frank
|6,1090
|6,1458
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5921
|1,6001
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,70
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.040
|5,22
|
|Yarım
|962
|987
|2,53
|
|Çeyrek
|483
|493
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|-0,12
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