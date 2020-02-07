***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817576
BIST
14:18121.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -300,63
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:185,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:186,5652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:18301,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 301,91
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.408.445
|% 19,97
|
|ARENA
|12,96
|33.399.707
|% 17,71
|
|BUCIM
|7,80
|29.220.649
|% 15,90
|
|AYCES
|11,59
|5.845.844
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,90
|65.884.354
|% -14,29
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,10
|953.682
|% -7,46
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,61
|562.065.918
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|315.173.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|226.189.279
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|223.982.819
|% 1,88
|
|VESTL
|16,32
|220.169.970
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,22
|132.600.878
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|315.173.535
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|174.726.499
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|226.189.279
|% 0,00
|
|KARSN
|1,83
|122.318.083
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7601
|% 0,06
|
|Frank
|6,1124
|6,1492
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,39
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|-0,16
|