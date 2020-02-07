***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817577
BIST
15:09122.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -133,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:095,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:096,5623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:09301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARENA
|12,84
|34.750.885
|% 16,62
|
|BUCIM
|7,80
|33.226.852
|% 15,90
|
|AYCES
|11,59
|5.993.084
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,68
|27.319.456
|% 14,09
|
|DOKTA
|54,45
|71.510.602
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.189.532
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,66
|632.120.873
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,96
|328.467.087
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,15
|235.300.866
|% 0,00
|
|SODA
|6,51
|232.833.402
|% 2,04
|
|VESTL
|16,36
|232.590.705
|% 0,55
|
|IHLGM
|1,23
|210.775.828
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,96
|328.467.087
|% 0,68
|
|ODAS
|2,27
|205.858.415
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,15
|235.300.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|125.296.076
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7221
|7,7608
|% 0,07
|
|Frank
|6,1063
|6,1431
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,86
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|483
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|-0,24
|
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