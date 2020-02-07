***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817570
BIST
15:09122.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -143,75
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:095,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:096,5623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:09301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.438.347
|% 19,97
|
|ARENA
|12,86
|34.702.043
|% 16,80
|
|BUCIM
|7,80
|32.791.251
|% 15,90
|
|AYCES
|11,59
|5.993.084
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|71.476.135
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,67
|626.936.922
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,95
|328.446.906
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,16
|235.034.644
|% 0,32
|
|SODA
|6,51
|232.625.517
|% 2,04
|
|VESTL
|16,38
|232.409.313
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,23
|210.443.389
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,95
|328.446.906
|% 0,34
|
|ODAS
|2,28
|204.460.698
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,16
|235.034.644
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,71
|125.275.932
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7225
|7,7613
|% 0,08
|
|Frank
|6,1069
|6,1437
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5918
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,20
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.040
|5,22
|
|Yarım
|962
|987
|2,53
|
|Çeyrek
|483
|493
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-0,20
|
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