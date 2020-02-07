***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817571
BIST
13:15122.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -204,89
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
13:155,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
13:156,5591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5578
13:15302,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 302,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.357.949
|% 19,97
|
|ARENA
|13,07
|31.372.355
|% 18,71
|
|LINK
|34,04
|25.036.759
|% 15,31
|
|AYCES
|11,59
|5.713.718
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|21.782.072
|% 14,86
|
|DOKTA
|54,45
|58.299.813
|% -14,99
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,49
|75.467
|% -6,12
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|SUMAS
|10,70
|119.257
|% -4,80
|
|THYAO
|14,60
|506.032.666
|% -0,95
|
|KRDMD
|2,94
|294.949.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|213.138.478
|% 0,00
|
|VESTL
|16,49
|210.165.209
|% 1,35
|
|SISE
|5,64
|209.790.083
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,22
|121.236.865
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|294.949.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|213.138.478
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|137.369.053
|% 0,44
|
|KARSN
|1,83
|108.575.137
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7237
|7,7625
|% 0,09
|
|Frank
|6,1133
|6,1501
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,62
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,89
|54,89
|-0,04
|