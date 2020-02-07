***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817573
BIST
13:15122.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -204,89
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
13:155,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
13:156,5591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5578
13:15302,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 302,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.355.141
|% 19,97
|
|ARENA
|13,06
|31.315.935
|% 18,62
|
|LINK
|34,06
|24.992.862
|% 15,38
|
|AYCES
|11,59
|5.713.707
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|21.468.081
|% 14,86
|
|DOKTA
|54,60
|57.938.871
|% -14,75
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,49
|75.172
|% -6,12
|
|IZTAR
|3,16
|769.115
|% -5,67
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|THYAO
|14,59
|505.662.210
|% -1,02
|
|KRDMD
|2,94
|294.935.916
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,16
|212.990.356
|% 0,32
|
|VESTL
|16,53
|209.782.398
|% 1,60
|
|SISE
|5,63
|209.684.615
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,22
|121.219.376
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|294.935.916
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,16
|212.990.356
|% 0,32
|
|ODAS
|2,25
|137.279.863
|% 0,00
|
|KARSN
|1,83
|108.506.217
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7258
|7,7645
|% 0,12
|
|Frank
|6,1140
|6,1508
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5917
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,68
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|5,62
|
|Yarım
|962
|987
|2,73
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
|