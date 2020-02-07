***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 12:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817578
BIST
14:20121.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -311,95
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:205,9912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9912
En Düşük
5,9771
14:206,5656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:20301,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,38
|Açılış
|: 301,94
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.416.456
|% 19,97
|
|ARENA
|12,97
|33.478.694
|% 17,80
|
|BUCIM
|7,87
|29.556.673
|% 16,94
|
|AYCES
|11,59
|5.858.014
|% 14,98
|
|LINK
|33,90
|26.198.332
|% 14,84
|
|DOKTA
|54,45
|67.997.301
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|562.857.771
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|315.511.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|226.931.943
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|224.410.139
|% 1,88
|
|VESTL
|16,42
|222.825.943
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,23
|140.428.585
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,94
|315.511.306
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|178.054.711
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|226.931.943
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|113.602.661
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7232
|7,7619
|% 0,08
|
|Frank
|6,1109
|6,1477
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|
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