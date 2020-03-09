***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 16:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825455
BIST
17:26103.710
En Yüksek
|Değişim
|: -5,37%
|| -5.890,27
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:266,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:266,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1087
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:26329,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,40
|Açılış
|: 328,92
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,09
|17.886.628
|% -17,87
|
|TUCLK
|4,58
|23.975.512
|% -16,12
|
|VAKKO
|5,11
|65.248.870
|% -15,26
|
|GSRAY
|3,00
|146.029.606
|% -15,01
|
|GLBMD
|2,10
|2.711.350
|% -14,98
|
|THYAO
|10,48
|954.618.639
|% -5,92
|
|ASELS
|27,54
|830.214.098
|% -7,71
|
|GARAN
|9,34
|392.878.488
|% -6,88
|
|TUPRS
|93,20
|255.100.810
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,28
|250.068.795
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|180.118.695
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|220.073.917
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|191.339.560
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|250.068.795
|% -6,17
|
|THYAO
|10,48
|954.618.639
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0140
|8,0542
|% 1,31
|
|Frank
|6,5701
|6,6097
|% 1,73
|
|Riyal
|1,6267
|1,6349
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|11,74
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,68
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|-8,70
|