***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 16:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825461
BIST
16:30103.416
En Yüksek
|Değişim
|: -5,64%
|| -6.184,50
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.358
16:306,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,1160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:307,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1366
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:30331,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,52
|Açılış
|: 331,24
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,04
|67.689.999
|% 14,12
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,56
|10.634.310
|% 5,65
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|VAKKO
|5,01
|53.892.440
|% -16,92
|
|ARSAN
|4,14
|15.392.982
|% -16,87
|
|OYAYO
|6,61
|6.632.551
|% -14,93
|
|AYCES
|8,49
|1.712.024
|% -14,93
|
|TKNSA
|6,98
|72.557.435
|% -14,57
|
|THYAO
|10,62
|765.421.599
|% -4,67
|
|ASELS
|27,96
|531.667.316
|% -6,30
|
|GARAN
|9,45
|285.020.885
|% -5,78
|
|TUPRS
|92,95
|217.942.937
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,28
|200.744.702
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,23
|141.484.782
|% -5,38
|
|YKBNK
|2,28
|200.744.702
|% -6,17
|
|ODAS
|1,89
|159.041.024
|% -8,70
|
|KARSN
|1,68
|131.535.471
|% -9,19
|
|THYAO
|10,62
|765.421.599
|% -4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9968
|8,0369
|% 1,10
|
|Frank
|6,5904
|6,6301
|% 2,05
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|8,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.177
|2.232
|21,82
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,56
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-9,61
|
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