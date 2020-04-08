***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 16:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836563
BIST
17:2792.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 593,72
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:276,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:277,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:27358,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 358,92
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.460.225
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.801
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,20
|942.355.778
|% 4,77
|
|ASELS
|24,68
|770.463.082
|% 1,15
|
|THYAO
|9,52
|753.891.178
|% -0,10
|
|SASA
|9,04
|611.897.653
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|606.764.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,36
|357.591.780
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,04
|362.393.124
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|106.408.995
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|326.306.920
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.809.668
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3751
|8,4171
|% 0,66
|
|Frank
|6,9640
|7,0059
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
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