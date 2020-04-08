***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 16:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836574
BIST
16:5792.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 507,93
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:576,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:577,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
16:57360,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,20
|Açılış
|: 360,79
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.091.976
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.433.568
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.257.365
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.124
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,32
|889.514.290
|% 5,06
|
|ASELS
|24,74
|740.059.521
|% 1,39
|
|THYAO
|9,53
|712.165.222
|% 0,00
|
|SASA
|9,04
|581.058.798
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|556.348.465
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|345.311.798
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,02
|309.376.754
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|100.468.706
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|317.414.516
|% 3,26
|
|YKBNK
|1,89
|161.749.943
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3704
|8,4124
|% 0,60
|
|Frank
|6,9639
|7,0058
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,46
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,42
|32,42
|0,55
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