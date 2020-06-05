***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:25
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849530
BIST
17:17110.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 786,06
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:176,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7867
En Düşük
6,7351
17:177,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:17366,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,35
|Açılış
|: 366,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.489.008
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.859.792
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|278.946
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.557.373
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.799.896
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,22
|7.759.322
|% -7,37
|
|GARAN
|8,24
|1.245.506.873
|% 1,23
|
|THYAO
|12,72
|802.994.963
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,55
|506.206.682
|% 3,47
|
|ASELS
|31,86
|399.545.942
|% 0,57
|
|PETKM
|3,79
|392.692.884
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.245.506.873
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|243.878.290
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|392.692.884
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|130.460.852
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.344.298
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% 1,13
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|