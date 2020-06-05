***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:25
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849531
BIST
17:18110.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 806,80
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:186,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7875
En Düşük
6,7351
17:187,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:18366,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,35
|Açılış
|: 366,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.469.070
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|277.838
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.193
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.731.756
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,24
|7.708.228
|% -7,26
|
|GARAN
|8,25
|1.236.437.997
|% 1,35
|
|THYAO
|12,73
|796.205.860
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,55
|499.784.679
|% 3,47
|
|ASELS
|31,88
|394.497.075
|% 0,63
|
|PETKM
|3,80
|383.953.672
|% -1,55
|
|GARAN
|8,25
|1.236.437.997
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,64
|243.736.339
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|383.953.672
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|130.213.641
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.185.391
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5741
|8,6171
|% 1,11
|
|Frank
|7,0032
|7,0454
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8001
|1,8091
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,40
|
|Tam
|2.452
|2.479
|-40,10
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,70
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|2,08
|