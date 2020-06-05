***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:25
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849532
BIST
17:15110.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 769,95
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:156,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7859
En Düşük
6,7351
17:157,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:15366,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,82
|Açılış
|: 366,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.464.445
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|277.838
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.193
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.701.215
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,22
|7.668.984
|% -7,37
|
|GARAN
|8,24
|1.228.386.331
|% 1,23
|
|THYAO
|12,73
|795.459.314
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,45
|497.067.679
|% 3,35
|
|ASELS
|31,90
|392.854.372
|% 0,69
|
|PETKM
|3,80
|382.854.360
|% -1,55
|
|GARAN
|8,24
|1.228.386.331
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|243.620.142
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|382.854.360
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|126.659.167
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.023.776
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5685
|8,6115
|% 1,05
|
|Frank
|7,0002
|7,0424
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8000
|1,8091
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|