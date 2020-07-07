***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2020 15:59
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855949
BIST
15:54118.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 182,67
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:546,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:547,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:54392,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,20
|Açılış
|: 392,59
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.151.030
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.705.205
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|208.178.575
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.417.996
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|78.217.401
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.805.401
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.270.337.251
|% 1,12
|
|GARAN
|8,34
|1.233.207.881
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,00
|758.439.290
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|635.432.177
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|494.397.760
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|578.637.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5799
|8,6229
|% 0,41
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-6,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.621
|2.632
|-5,90
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,23
|
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