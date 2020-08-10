***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867262
BIST
17:031.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,91
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.077
En Düşük
1.039
17:037,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:038,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:03479,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,71
|Açılış
|: 479,86
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.777.908
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|280.203
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.069.780
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.003.984
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,07
|2.272.976.815
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,94
|1.336.385.790
|% -1,02
|
|GARAN
|6,59
|803.393.206
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,63
|772.948.105
|% 2,74
|
|KARSN
|2,92
|567.770.175
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,94
|1.336.385.790
|% -1,02
|
|KARSN
|2,92
|567.770.175
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,71
|423.154.925
|% 1,88
|
|GUSGR
|5,63
|772.948.105
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,38
|185.157.224
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5198
|9,5676
|% 0,35
|
|Frank
|7,9430
|7,9909
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|11,80
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.255
|-29,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|-26,70
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|-12,91
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,46
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,20
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:17KARSN
Yüzde 7.75 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 432, 212 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 46 artarak (% 0.79 ) 1, 206
-
17:15XU100
Endeks 1, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 15, 980.00 milyon TL de
-
17:15OSTIM
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 120, 966 adet işlem
-
17:14GOLTS
Yüzde 4.56 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 380, 129 adet işlem