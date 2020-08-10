***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867267
BIST
17:071.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.077
En Düşük
1.039
17:077,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:078,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:07480,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,29
|Açılış
|: 480,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|11.714.155
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|280.736
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.781.710
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.003.984
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,05
|2.297.988.444
|% 7,50
|
|EKGYO
|1,95
|1.346.008.003
|% -0,51
|
|GARAN
|6,58
|814.138.006
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,62
|774.147.140
|% 2,55
|
|KARSN
|2,91
|568.256.486
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,95
|1.346.008.003
|% -0,51
|
|KARSN
|2,91
|568.256.486
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,71
|429.394.147
|% 1,88
|
|GUSGR
|5,62
|774.147.140
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,36
|185.373.693
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5285
|9,5762
|% 0,44
|
|Frank
|7,9499
|7,9978
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9401
|1,9499
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|14,15
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.199
|3.281
|-18,93
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-9,16
|
|Çeyrek
|775
|794
|-4,58
|
|Gümüş.Ons
|29,34
|29,37
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,19
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,62
|
Seans Raporu
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17:20XU050
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