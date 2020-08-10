***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867269
BIST
17:411.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 16,15
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:417,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:418,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0733
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:41480,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,88
|Açılış
|: 480,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|129,80
|35.384.304
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|287.658
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,09
|2.450.961.628
|% 7,74
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|GARAN
|6,61
|877.207.368
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,74
|467.467.631
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,38
|195.480.371
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5362
|9,5840
|% 0,52
|
|Frank
|7,9600
|8,0080
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9423
|1,9521
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,19
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,21
|
|B. Petrol
|44,96
|44,96
|0,56
|