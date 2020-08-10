***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867274
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0565
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05478,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 478,21
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|294.571
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.569.753.842
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.711.041.057
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|958.678.710
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.016.878
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.365.892
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.711.041.057
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.365.892
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.796.880
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.798.818
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2915
|7,2999
|% 0,13
|
|Euro
|8,5779
|8,5891
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5373
|9,5851
|% 0,53
|
|Frank
|7,9587
|8,0066
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9428
|1,9526
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,12
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,16
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,58
|