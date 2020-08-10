***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867265
BIST
17:421.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 16,01
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:427,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:428,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:42480,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,88
|Açılış
|: 480,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|QNBFL
|129,80
|35.384.304
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|287.658
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,09
|2.450.961.628
|% 7,74
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|GARAN
|6,61
|877.207.368
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,98
|1.555.600.738
|% 1,02
|
|KARSN
|2,94
|585.843.235
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,74
|467.467.631
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,38
|195.480.371
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,62
|791.360.310
|% 2,55
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3107
|7,3157
|% 0,34
|
|Euro
|8,6021
|8,6089
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5351
|9,5829
|% 0,51
|
|Frank
|7,9594
|8,0074
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% 0,20
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|