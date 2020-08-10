***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867268
BIST
17:431.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 15,98
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:437,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:438,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:43480,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,89
|Açılış
|: 479,89
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|QNBFL
|129,80
|35.406.629
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,08
|2.477.343.907
|% 7,68
|
|EKGYO
|1,98
|1.560.494.694
|% 1,02
|
|GARAN
|6,61
|889.081.177
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,60
|794.261.336
|% 2,19
|
|KARSN
|2,93
|586.950.535
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.560.494.694
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|586.950.535
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,75
|478.623.673
|% 3,38
|
|TSKB
|1,08
|156.488.898
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|195.645.241
|% 1,48
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3106
|7,3160
|% 0,35
|
|Euro
|8,6023
|8,6102
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,5380
|9,5858
|% 0,54
|
|Frank
|7,9586
|8,0065
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9424
|1,9521
|% 0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.044
|8,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-22,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|-20,91
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,11
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|0,24
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|0,59
|
Seans Raporu
17:43
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