***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 15:04
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879865
BIST
16:191.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:197,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:199,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:19484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PRZMA
|6,05
|18.972.777
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.944.500
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.724.368
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.893.517
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.112.052.265
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|999.659.537
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|917.285.396
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,80
|889.766.728
|% 1,93
|
|GARAN
|6,99
|600.480.895
|% -0,29
|
|PETKM
|4,47
|1.112.052.265
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,13
|243.234.244
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|234.644.742
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,67
|291.533.329
|% -0,60
|
|YGYO
|1,13
|196.985.668
|% 2,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9345
|7,9417
|% 0,76
|
|Euro
|9,3263
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2260
|10,2772
|% 0,69
|
|Frank
|8,5987
|8,6505
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 0,68
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|44,35
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,45
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|1,09
|