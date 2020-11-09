***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887204
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1261
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -0,3932
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6047
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -0,5217
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -9,17%
|| -49,05
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|735.676
|% 10,00
|
|BMELK
|13,42
|3.764.918
|% 10,00
|
|KSTUR
|191,40
|1.464.662
|% 10,00
|
|MERIT
|76,45
|603.393
|% 10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% -8,70
|
|PRZMA
|6,56
|16.515.359
|% -7,74
|
|UFUK
|11,53
|106.240
|% -7,32
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|PGSUS
|48,58
|447.009.075
|% 9,96
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 7,06
|
|TURSG
|5,73
|197.341.771
|% 1,24
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,28
|104.155.935
|% 2,40
|
|TURSG
|5,73
|197.341.771
|% 1,24
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 7,06
|
|KUYAS
|2,32
|43.958.997
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1146
|8,1261
|% -4,62
|
|Euro
|9,5876
|9,6047
|% -5,15
|
|Sterlin
|10,6476
|10,7010
|% -4,69
|
|Frank
|8,8775
|8,9310
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-91,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,43
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-1,55
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,75
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|3,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
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17:59DNISI
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17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
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17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem