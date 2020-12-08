***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 13:56
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dagılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892067
BIST
15:141.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:147,8257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:149,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:14469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 469,29
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:14
|SELEC
|18,16
|275.291.643
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.905.767
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.780.730
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.901.324
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|3.010.033
|% 9,87
|
|NIBAS
|74,00
|20.072.213
|% -9,20
|
|BANVT
|37,48
|9.581.000
|% -7,18
|
|LIDFA
|3,32
|11.380.036
|% -6,48
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,58
|2.626.237
|% -6,08
|
|PETKM
|4,95
|3.590.177.074
|% -2,94
|
|SISE
|7,05
|1.657.544.162
|% 2,92
|
|KRDMD
|5,24
|1.545.620.377
|% 2,95
|
|SASA
|21,86
|1.234.857.695
|% 6,22
|
|DOHOL
|2,99
|1.142.710.469
|% 2,05
|
|PETKM
|4,95
|3.590.177.074
|% -2,94
|
|DOHOL
|2,99
|1.142.710.469
|% 2,05
|
|TSKB
|1,84
|558.705.324
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,24
|1.545.620.377
|% 2,95
|
|SISE
|7,05
|1.657.544.162
|% 2,92
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8218
|7,8257
|% 0,20
|
|Euro
|9,4849
|9,4911
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3986
|10,4508
|% -0,19
|
|Frank
|8,7703
|8,8231
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,24
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,82
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|35,00
|
|Tam
|3.094
|3.173
|37,93
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|18,34
|
|Çeyrek
|750
|767
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|-0,31
|