***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 13:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dagılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892074
BIST
15:231.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:237,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:239,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:23469,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 469,05
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:23
|SELEC
|18,16
|275.359.779
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.905.767
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.938.859
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.902.916
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|3.010.033
|% 9,87
|
|NIBAS
|75,10
|20.080.809
|% -7,85
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,00
|21.387.791
|% -6,18
|
|BANVT
|37,96
|9.655.168
|% -5,99
|
|LIDFA
|3,34
|11.485.535
|% -5,92
|
|PETKM
|4,97
|3.605.742.713
|% -2,55
|
|SISE
|7,05
|1.676.302.597
|% 2,92
|
|KRDMD
|5,24
|1.551.060.353
|% 2,95
|
|SASA
|21,84
|1.295.069.003
|% 6,12
|
|DOHOL
|2,99
|1.150.700.769
|% 2,05
|
|PETKM
|4,97
|3.605.742.713
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,99
|1.150.700.769
|% 2,05
|
|TSKB
|1,83
|561.428.067
|% 1,10
|
|KRDMD
|5,24
|1.551.060.353
|% 2,95
|
|SISE
|7,05
|1.676.302.597
|% 2,92
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8220
|7,8262
|% 0,21
|
|Euro
|9,4864
|9,4916
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,3910
|10,4431
|% -0,26
|
|Frank
|8,7700
|8,8229
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0800
|2,0905
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|32,00
|
|Tam
|3.087
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|748
|766
|7,71
|
Seans Raporu
15:23
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15:35XU030
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15:33YAPRK
Yüzde 4.43 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 976 adet işlem