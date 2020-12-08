***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 13:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dagılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892075
BIST
15:251.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:257,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:259,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:25468,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:25
|SELEC
|18,16
|275.396.389
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.907.028
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.946.226
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.903.981
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|3.010.033
|% 9,87
|
|NIBAS
|75,75
|20.116.604
|% -7,06
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,01
|22.878.615
|% -6,13
|
|IDEAS
|11,59
|2.669.259
|% -6,00
|
|BANVT
|37,98
|9.666.713
|% -5,94
|
|PETKM
|4,97
|3.629.371.193
|% -2,55
|
|SISE
|7,06
|1.678.182.548
|% 3,07
|
|KRDMD
|5,27
|1.570.489.751
|% 3,54
|
|SASA
|21,88
|1.320.541.345
|% 6,32
|
|DOHOL
|3,00
|1.207.123.727
|% 2,39
|
|PETKM
|4,97
|3.629.371.193
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,00
|1.207.123.727
|% 2,39
|
|TSKB
|1,85
|574.854.501
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,27
|1.570.489.751
|% 3,54
|
|SISE
|7,06
|1.678.182.548
|% 3,07
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8226
|7,8250
|% 0,20
|
|Euro
|9,4863
|9,4904
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3920
|10,4441
|% -0,25
|
|Frank
|8,7642
|8,8170
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% 0,18
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|32,00
|
|Tam
|3.087
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|748
|766
|7,71
|
Seans Raporu
15:25
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15:33YAPRK
Yüzde 4.43 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 976 adet işlem