***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 13:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dagılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892077
BIST
15:431.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:437,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:439,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:43468,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 468,84
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SELEC
|18,16
|275.754.777
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.907.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|8.880.352
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.984.677
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.404.996
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,70
|20.684.191
|% -9,57
|
|BANVT
|37,68
|9.721.066
|% -6,69
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IDEAS
|11,58
|2.701.132
|% -6,08
|
|IZMDC
|17,02
|24.655.429
|% -6,07
|
|PETKM
|4,97
|3.655.770.769
|% -2,55
|
|SISE
|7,07
|1.724.262.645
|% 3,21
|
|KRDMD
|5,30
|1.600.654.665
|% 4,13
|
|SASA
|21,84
|1.373.717.236
|% 6,12
|
|DOHOL
|3,00
|1.229.744.301
|% 2,39
|
|PETKM
|4,97
|3.655.770.769
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,00
|1.229.744.301
|% 2,39
|
|TSKB
|1,85
|577.572.589
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,30
|1.600.654.665
|% 4,13
|
|SISE
|7,07
|1.724.262.645
|% 3,21
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8298
|7,8357
|% 0,33
|
|Euro
|9,4903
|9,4970
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,3824
|10,4344
|% -0,34
|
|Frank
|8,7648
|8,8176
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0793
|2,0897
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-0,31
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|32,91
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,92
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,65
|48,65
|-0,14
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.07 ) 1, 209
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNKRN, SELEC, SILVR, UMPAS, BSOKE, SNPAM, SEKFK, DOBUR, ROYAL
-
15:55
SELEC, KRVGD, BSOKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
IZFAS, IDEAS, ALCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 85 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem