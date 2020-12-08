***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2020 13:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portfoy Dagılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892078
BIST
16:161.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:167,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:169,5076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:16468,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 468,71
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SELEC
|18,16
|276.312.398
|% 9,99
|
|GOLTS
|35,24
|113.764.512
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.004.745
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.967.989
|% -10,00
|
|PKENT
|920,00
|912.395
|% -7,72
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.305.603
|% -5,91
|
|IDEAS
|11,67
|2.797.456
|% -5,35
|
|PETKM
|4,97
|3.880.846.664
|% -2,55
|
|SISE
|7,14
|2.458.639.294
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,31
|1.776.715.703
|% 4,32
|
|SASA
|21,26
|1.495.735.324
|% 3,30
|
|DOHOL
|2,96
|1.290.546.989
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.880.846.664
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.290.546.989
|% 1,02
|
|SISE
|7,14
|2.458.639.294
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,31
|1.776.715.703
|% 4,32
|
|TSKB
|1,84
|589.678.992
|% 1,66
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8337
|7,8380
|% 0,36
|
|Euro
|9,4973
|9,5058
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3784
|10,4305
|% -0,38
|
|Frank
|8,7644
|8,8172
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,24
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,13
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|36,53
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,67
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,84
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,62
|48,62
|-0,17
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:30CEMAS
Yüzde 6.93 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 561, 492 adet işlem
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16:27SEYKM
Yüzde 4.81 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 722 adet işlem
-
16:26BERA
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 478 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.20 ) 1, 211
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, GOLTS, SELEC, UMPAS, SILVR, DOBUR, SNKRN, SEKFK, SNPAM, KRVGD