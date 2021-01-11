***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 16:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900228
BIST
17:351.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:357,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1310
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:359,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0933
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:35443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,50
|Açılış
|: 443,62
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FROTO
|148,50
|299.044.655
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.241.524
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.145.688
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,40
|3.311.369.763
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|GARAN
|10,44
|1.411.532.073
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|TCELL
|16,83
|1.121.953.826
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|601.371.339
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|302.576.788
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.439.813
|% -1,09
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4985
|7,5042
|% 1,78
|
|Euro
|9,1106
|9,1189
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0938
|10,1444
|% 1,23
|
|Frank
|8,4022
|8,4528
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9959
|2,0059
|% 1,86
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
17:35
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17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 09 kaybederek (% -0.66 ) 1, 374
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, INTEM, IZFAS, FORMT, CMENT, VAKFN, ARTI, ISBIR, TACTR, FENER
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17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, SNKRN, ATSYH, YGYO
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CMENT, EMNIS, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında