***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 16:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900229
BIST
17:401.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:407,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1286
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:409,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0897
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:40443,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,27
|Açılış
|: 443,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:40
|FROTO
|148,50
|299.177.414
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.162.220
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.253.443
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.132.714
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.344.039
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,10
|3.368.233.250
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.443.161.919
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|TCELL
|16,81
|1.134.846.963
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,67
|602.437.896
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|303.866.877
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.791.669
|% -1,09
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4949
|7,5018
|% 1,74
|
|Euro
|9,1034
|9,1153
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 1,09
|
|Frank
|8,3906
|8,4411
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 1,74
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,35
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52OTKAR
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 403.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 647, 319 adet işlem
-
17:51TDGYO
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 271 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 09 kaybederek (% -0.66 ) 1, 374
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, INTEM, IZFAS, FORMT, CMENT, VAKFN, ARTI, ISBIR, TACTR, FENER