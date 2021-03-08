***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:15
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916035
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
0
En Düşük
0
18:057,6925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0599
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
18:059,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
18:05418,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 418,28
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ITTFH
|2,72
|28.676.276
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,21
|674.277.033
|% 0,00
|
|ORGE
|10,52
|18.852.982
|% 0,00
|
|TMSN
|19,12
|103.833.347
|% 0,00
|
|ODAS
|3,91
|374.338.710
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,72
|28.676.276
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,21
|674.277.033
|% 0,00
|
|ORGE
|10,52
|18.852.982
|% 0,00
|
|TMSN
|19,12
|103.833.347
|% 0,00
|
|ODAS
|3,91
|374.338.710
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% 0,00
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6866
|7,6949
|% -0,74
|
|Euro
|9,1163
|9,1325
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,6127
|10,6659
|% -0,48
|
|Frank
|8,1852
|8,2345
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0433
|2,0535
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|12,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,04
|