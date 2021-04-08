***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 19:21
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925769
BIST
14:501.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -25,34
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:508,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:509,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:50457,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,61
|Açılış
|: 457,67
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TUREX
|14,52
|267.720
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.257.160
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|499.792
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.935.502
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.198.250
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|163.537.655
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|17.134.819
|% -9,43
|
|EREGL
|16,14
|788.846.058
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,26
|690.572.020
|% -2,29
|
|BJKAS
|10,80
|673.625.748
|% 6,19
|
|GARAN
|6,67
|491.517.593
|% -1,33
|
|JANTS
|838,40
|473.732.364
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,89
|297.105.660
|% -2,07
|
|TSKB
|1,35
|204.219.209
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,21
|393.500.514
|% -4,46
|
|YKBNK
|2,12
|237.890.623
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,79
|272.521.468
|% 5,68
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1509
|8,1542
|% 0,27
|
|Euro
|9,6957
|9,7037
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1575
|11,2135
|% 0,15
|
|Frank
|8,7781
|8,8310
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 0,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,91
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-18,74
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,06
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,14
|