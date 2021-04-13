***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi8/4/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan değişiklik:1. Dönemsel fonların portföy tabloları 31 Mart idi. Son resmi fiyatlamaya ait tabloların insert edilmesi sağlandı.2. Yatırım fonları BYF şeklinde raporlanmıştı. Düzeltilerek yatırım fonu kategorisi altında raporlanması sağlandı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927539BIST