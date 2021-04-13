***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.04.2021 17:32
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8/4/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan değişiklik:
1. Dönemsel fonların portföy tabloları 31 Mart idi. Son resmi fiyatlamaya ait tabloların insert edilmesi sağlandı.
2. Yatırım fonları BYF şeklinde raporlanmıştı. Düzeltilerek yatırım fonu kategorisi altında raporlanması sağlandı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927539
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,75
|Açılış
|: 451,15
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0788
|8,0848
|% -0,26
|
|Euro
|9,6839
|9,6936
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1128
|11,1686
|% -0,01
|
|Frank
|8,7248
|8,7774
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1483
|2,1591
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,31
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|2,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HDFGS
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17:55CEOEM
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