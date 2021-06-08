***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941051
BIST
16:491.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:498,6058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:4910,4926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:49523,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,69
|Açılış
|: 523,24
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:48
|RODRG
|18,82
|4.149.459
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.960.101
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.290.282
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.403.654
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.290.321
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,87
|18.276.822
|% -8,51
|
|METUR
|20,62
|19.703.970
|% -8,36
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|907.621.355
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,70
|817.161.588
|% 1,92
|
|THYAO
|14,35
|758.954.532
|% 0,49
|
|SASA
|34,46
|452.987.591
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|451.577.318
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,27
|451.577.318
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,00
|228.315.971
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|907.621.355
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.185.843
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|111.653.856
|% 2,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6075
|8,6099
|% -0,03
|
|Euro
|10,4926
|10,4958
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1137
|12,1745
|% -0,48
|
|Frank
|9,5525
|9,6101
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2866
|2,2981
|% -0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-13,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,65
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,70
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|
Seans Raporu
16:48
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