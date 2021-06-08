***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941054
BIST
16:461.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:468,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:4610,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:46523,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,36
|Açılış
|: 523,58
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RODRG
|18,82
|4.134.026
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.949.784
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.401.802
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.610.332
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,85
|18.230.148
|% -8,98
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,66
|19.473.939
|% -8,18
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,13
|128.009.992
|% -6,56
|
|GARAN
|8,33
|903.100.784
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,40
|815.526.845
|% 1,68
|
|THYAO
|14,36
|748.200.593
|% 0,56
|
|SASA
|34,48
|451.858.980
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,26
|449.098.368
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,26
|449.098.368
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|227.466.216
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|903.100.784
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.134.584
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|111.289.123
|% 2,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6067
|8,6106
|% -0,02
|
|Euro
|10,4888
|10,4941
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1203
|12,1811
|% -0,43
|
|Frank
|9,5526
|9,6102
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2866
|2,2981
|% -0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,85
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.534
|-5,62
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-2,72
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|-0,27
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Seans Raporu
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