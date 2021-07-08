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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.07.2021 15:47



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948710


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BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.425.167 % 9,98  
AVGYO 3,01 16.781.209 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
MAKTK 2,97 70.437.541 % 8,39  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 8,6880 8,6898 % 0,05  
Euro 10,2906 10,3407 % 0,88  
Sterlin 11,9312 11,9911 % -0,17  
Frank 9,4537 9,5107 % 1,17  
Riyal 2,3100 2,3216 % 0,05  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 11,65  
Altın Gr. 508 508 4,15  
Cumhuriyet 3.364 3.415 21,00  
Tam 3.349 3.433 26,56  
Yarım 1.619 1.661 12,85  
Çeyrek 812 830 6,43  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 -0,01  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,36 73,36 -0,07  
Seans Raporu 15:51
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