***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948717
BIST
16:171.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:178,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1710,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0895
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3400
En Düşük
10,2314
16:17507,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,41
|Açılış
|: 507,18
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TUREX
|11,57
|11.457.644
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.875.510
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|29.516.966
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.281
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.598
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.863.422
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|79.577.443
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|584.550.265
|% -1,26
|
|THYAO
|13,72
|557.527.709
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,12
|449.147.255
|% -0,42
|
|PETKM
|5,32
|361.389.678
|% -0,75
|
|BIOEN
|28,52
|277.609.888
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,89
|207.283.761
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,26
|227.256.289
|% -0,88
|
|GARAN
|8,62
|584.550.265
|% -1,26
|
|PETKM
|5,32
|361.389.678
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,12
|449.147.255
|% -0,42
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6847
|% -0,01
|
|Euro
|10,3113
|10,3400
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,9175
|11,9772
|% -0,29
|
|Frank
|9,4479
|9,5049
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:17
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