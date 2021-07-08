***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 15:47
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948722
BIST
15:361.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,99
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:368,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3610,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0829
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:36507,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 507,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TUREX
|11,57
|11.397.781
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.746.095
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.436.770
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.720.565
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|72.153.225
|% -9,57
|
|ERBOS
|125,40
|97.818.292
|% -7,25
|
|GARAN
|8,63
|481.510.314
|% -1,15
|
|THYAO
|13,67
|479.392.388
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,56
|264.570.919
|% 7,05
|
|YKBNK
|2,26
|215.653.562
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.254.861
|% -1,58
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.672.317
|% -0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6942
|% 0,10
|
|Euro
|10,3143
|10,3423
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,9232
|11,9830
|% -0,24
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|13,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.429
|22,82
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,04
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|