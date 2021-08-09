***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956056
BIST
17:241.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:248,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:2410,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0118
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:24483,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,90
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BRYAT
|346,60
|100.714.803
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.902.281
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.666.761
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.782
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.361.767
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|54.665.079
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.969.955
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,57
|1.075.576
|% -9,63
|
|DAGHL
|15,72
|29.801.063
|% -7,80
|
|GARAN
|9,17
|1.240.215.208
|% -0,65
|
|SISE
|8,22
|1.113.239.644
|% 2,75
|
|KRDMD
|7,96
|707.027.868
|% -0,50
|
|THYAO
|12,86
|588.063.072
|% 0,23
|
|GENIL
|14,30
|573.902.281
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.902.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|491.988.481
|% -0,40
|
|SISE
|8,22
|1.113.239.644
|% 2,75
|
|GARAN
|9,17
|1.240.215.208
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,96
|707.027.868
|% -0,50
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6363
|8,6401
|% 0,28
|
|Euro
|10,1606
|10,1665
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9229
|11,9827
|% 0,06
|
|Frank
|9,3592
|9,4155
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2954
|2,3070
|% 0,21
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-26,39
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-32,83
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,88
|
|Çeyrek
|775
|792
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|-2,07
|