***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956059
BIST
15:541.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:548,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:5410,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0136
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:54483,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,08
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GENIL
|14,30
|573.628.408
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.410.774
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|31.648.417
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.060.041
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|96.391.395
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.932.297
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,75
|47.670.179
|% -9,13
|
|DNISI
|12,14
|16.483.709
|% -7,68
|
|DAGHL
|15,76
|26.404.025
|% -7,57
|
|GARAN
|9,17
|1.030.919.390
|% -0,65
|
|SISE
|8,24
|1.013.867.947
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,99
|630.543.506
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.628.408
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|488.976.554
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,60
|400.509.710
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|433.308.835
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.013.867.947
|% 3,00
|
|GARAN
|9,17
|1.030.919.390
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,99
|630.543.506
|% -0,12
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6284
|8,6309
|% 0,18
|
|Euro
|10,1589
|10,1683
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9528
|12,0127
|% 0,31
|
|Frank
|9,3841
|9,4406
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,23
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-19,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-31,65
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-15,31
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,66
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|
Seans Raporu
15:54
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16:08XU030
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