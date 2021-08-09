***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956061
BIST
15:531.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:538,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:5310,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:53483,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,08
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GENIL
|14,30
|573.623.045
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.404.259
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|31.520.101
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.060.041
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|96.290.577
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.932.142
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|47.580.354
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,73
|26.379.399
|% -7,74
|
|DNISI
|12,16
|16.473.640
|% -7,53
|
|GARAN
|9,18
|1.021.788.458
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.009.465.988
|% 3,00
|
|KRDMD
|8,00
|624.149.361
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|573.623.045
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|488.638.413
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.508.348
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|432.379.774
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.009.465.988
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.021.788.458
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|624.149.361
|% 0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6320
|8,6377
|% 0,26
|
|Euro
|10,1577
|10,1648
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9454
|12,0053
|% 0,25
|
|Frank
|9,3787
|9,4352
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 0,17
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-22,21
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.263
|-30,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-28,89
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,98
|
|Çeyrek
|776
|793
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,12
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|-2,50
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:07SAMAT
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 070, 961 adet işlem
-
16:05TRILC
Yüzde 5.06 oranında artışla 15.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 776, 151 adet işlem
-
16:04CMBTN
Yüzde 4.27 oranında artışla 229.50 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 230 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 9, 690.00 milyon TL de
-
16:03ESCOM
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 041 adet işlem