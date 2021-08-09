***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956064
BIST
15:541.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:548,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:5410,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0136
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:54483,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,08
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GENIL
|14,30
|573.623.045
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.404.259
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|31.520.101
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.060.041
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|96.290.577
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.932.142
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|47.580.354
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,73
|26.379.399
|% -7,74
|
|DNISI
|12,16
|16.473.640
|% -7,53
|
|GARAN
|9,18
|1.021.788.458
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.009.465.988
|% 3,00
|
|KRDMD
|8,00
|624.149.361
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|573.623.045
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|488.638.413
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.508.348
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|432.379.774
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.009.465.988
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.021.788.458
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|624.149.361
|% 0,00
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6284
|8,6309
|% 0,18
|
|Euro
|10,1589
|10,1683
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9527
|12,0126
|% 0,31
|
|Frank
|9,3861
|9,4426
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% 0,24
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-21,18
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|-22,00
|
|Tam
|3.205
|3.285
|-24,06
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-11,64
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|-2,59
|