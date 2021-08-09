***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956065
BIST
16:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:158,6310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:1510,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:15482,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,75
|Açılış
|: 482,78
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GENIL
|14,30
|573.683.234
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|99.927.328
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.401.113
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.482.642
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|32.018.500
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|97.190.772
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.938.186
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,73
|48.688.353
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,75
|26.873.353
|% -7,62
|
|DNISI
|12,18
|16.656.734
|% -7,38
|
|GARAN
|9,19
|1.087.417.096
|% -0,43
|
|SISE
|8,24
|1.030.079.306
|% 3,00
|
|KRDMD
|8,00
|635.510.284
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|573.683.234
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|520.280.261
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,60
|400.587.806
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|445.504.025
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.030.079.306
|% 3,00
|
|GARAN
|9,19
|1.087.417.096
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,00
|635.510.284
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6285
|8,6310
|% 0,18
|
|Euro
|10,1593
|10,1677
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9356
|11,9955
|% 0,17
|
|Frank
|9,3717
|9,4281
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 0,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-20,82
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-26,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-31,38
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-15,18
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,13
|
|B. Petrol
|68,65
|68,65
|-2,05
|