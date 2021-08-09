***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 16:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956068
BIST
16:101.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:108,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:1010,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0114
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:10484,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,44
|Açılış
|: 484,09
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|GENIL
|14,30
|573.674.940
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.477.398
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|31.834.081
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.067.016
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|96.696.892
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.937.269
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,72
|48.312.418
|% -9,41
|
|DAGHL
|15,75
|26.686.436
|% -7,62
|
|DNISI
|12,20
|16.584.867
|% -7,22
|
|GARAN
|9,19
|1.074.637.091
|% -0,43
|
|SISE
|8,25
|1.028.364.015
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,99
|635.034.353
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.674.940
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|516.501.742
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|400.561.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|443.965.467
|% -0,40
|
|SISE
|8,25
|1.028.364.015
|% 3,13
|
|GARAN
|9,19
|1.074.637.091
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,99
|635.034.353
|% -0,12
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6340
|8,6386
|% 0,27
|
|Euro
|10,1582
|10,1667
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9463
|12,0063
|% 0,26
|
|Frank
|9,3752
|9,4316
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 0,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,14
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|-27,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-29,48
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-14,26
|
|Çeyrek
|776
|793
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-2,52
|