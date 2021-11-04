***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974690
BIST
13:401.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 24,88
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:409,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:4011,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0273
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:40555,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,75
|Açılış
|: 555,24
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:40
|PRKAB
|27,16
|96.214.056
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.908.197
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.396.971
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|55.263.164
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.269.099
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.203.954
|% -9,95
|
|CANTE
|12,17
|65.248.182
|% -6,38
|
|IHAAS
|4,74
|224.466.502
|% -6,32
|
|DGKLB
|2,37
|113.525.852
|% -5,58
|
|THYAO
|16,69
|2.041.191.222
|% 7,12
|
|GARAN
|10,52
|1.423.014.285
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,30
|525.140.293
|% 0,69
|
|TSKB
|1,55
|510.561.184
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,05
|393.625.259
|% 1,51
|
|TSKB
|1,55
|510.561.184
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|157.109.892
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.423.014.285
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,03
|249.019.282
|% 2,01
|
|THYAO
|16,69
|2.041.191.222
|% 7,12
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7053
|9,7085
|% 0,70
|
|Euro
|11,2190
|11,2279
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 0,31
|
|Frank
|10,5888
|10,6526
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5821
|2,5950
|% 0,79
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,52
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|28,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|25,05
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|12,11
|
|Çeyrek
|885
|905
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,09
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|1,38
|